Одесса примет купленный у Великобритании ледокол в начале осени

Украина купила британский ледокол James Clark Ross за $5 млн.

Об этом заявило посольство Британии в Украине.

Отмечается, что ранее ледокол 30 лет служил в составе Британской антарктической миссии. Украинская сторона приобрела его, чтобы украинские полярники могли добраться до станции «Академик Вернадский». До этого Украине приходилось фрахтовать иностранные суда в Антарктиду.

Средства на приобретение ледокола выделил Кабмин 7 июля 2021 года. Для этого было принято распоряжение о перераспределении расходов госбюджета.

Кстати. RRS James Clark Ross (JCR) является морским исследовательским судном для биологических, океанографических и геофизических круизов. Он оснащён набором лабораторий и лебёдочных систем, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или на миделе. Корабль имеет чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет использовать чувствительное акустическое оборудование. Длина ледокола — почти 100 метров, водоизмещение — 5732 тонны. Его спустили на воду 1 декабря 1990 года, а с 1991 года он был штатным судном Британской антарктической службы.

«Росс» может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через ровное ледовое поле толщиной один метр, а максимальное ледовое препятствие на его пути — 4 м.

Как ранее сообщала Одесса News, после приобретения судно направится в Одесский порт. А уже в декабре украинская экспедиция сможет отправиться на нём в Антарктику.

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