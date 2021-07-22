Научный ледокол James Clark Ross осенью придёт в Одессу

Научно-исследовательский ледокол James Clark Ross, решение о покупке которого у Великобритании недавно принял Кабинет министров Украины, в сентябре прибудет в одесский порт.

Об этом сообщил в эфире Громадське радіо сказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

«В сентябре ледокол прибудет в порт Одессы, а отправляться на станцию будем в декабре на этом ледоколе», – говорит Дикий.

По его словам, сейчас осуществляются юридические процедуры по покупке корабля.

«Кораблю 30 лет сейчас, для судна такого класса это немного. Он рассчитан минимум на 50 лет использования – 20 лет гарантии мы имеем. При хорошем хождении это может быть и 25-30 лет (использования. – Ред.). Это целое поколение учёных», – сказал он.

Сейчас ледокол стоит в датском порту Фредериксхавен.

Кстати. RRS James Clark Ross (JCR) является морским исследовательским судном для биологических, океанографических и геофизических круизов. Он оснащён набором лабораторий и лебёдочных систем, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или на миделе. Корабль имеет чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет использовать чувствительное акустическое оборудование. Длина ледокола — почти 100 метров, водоизмещение — 5732 тонны. Его спустили на воду 1 декабря 1990 года, а с 1991 года он был штатным судном Британской антарктической службы.

«Росс» может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через ровное ледовое поле толщиной один метр, а максимальное ледовое препятствие на его пути — 4 м.

Именно на этом судне первая украинская антарктическая экспедиция достигла станции «Академик Вернадский» в 1996 году.

Как сообщала Одесса News, 7 июля правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. Позже бюджетный комитет Рады одобрил покупку корабля за 5 млн долларов США.

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