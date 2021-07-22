Ветхозаветная история в рок-опере на сцене Летнего театра Горсада в Одессе

Ветхозаветную историю о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена можно узнать, прослушав рок-опера в 2-х действиях, которые развернуься 25 июля на сцене Летнего Театра Горсада в Одессе.

Музыка — А.Бродский, либретто и стихи — И.Хентов.

Моисей появился на свет в те времена, когда фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростника и отправила вниз по Нилу. Ребёнка нашла дочь фараона, которая усыновила его и растила рядом с Рамсесом — будущим фараоном.

Много лет спустя, став мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем возвращается туда по велению Господа, чтобы избавить свой народ от оков рабства…

Образ Моисея — ключевой фигуры трёх мировых религий (иудаизма, христианства и мусульманства) — нашёл своё широкое отражение в живописи, литературе, музыкальном и театральном искусстве. Театр музыкальной комедии впервые обращается к библейской теме и раскрывает образ Моисея (человека, героя и пророка) в период от рождения и до Исхода.



Авторы постарались не отходить от хронологии событий, изложенных в Торе, но, учитывая особенность жанра, всё же присовокупили лирическую линию любви еврейской девушки и египетского воина. Красочность костюмов и декораций, игра ведущих артистов театра, яркая музыка, исполняемая симфоническим оркестром и рок-группой, помогут зрителю окунуться в атмосферу событий, которые легли в основу отношений между религиями и культурами.

Рок-опера «Моисей» воспевает величие титанической библейской фигуры — поводыря человечества!

Цена билетов от 100 до 350 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 20:00.

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