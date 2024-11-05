В Одесском оперном театре выступит французский органист Бернар Струбер

9 ноября в гостях у Одесской оперы – известный французский музыкант и органист Бернар Струбер с программой «Сокровища французской музыки», которая представит зрителям шедевры музыкального достояния Франции, в том числе четыре романтических Токаты для Органа.

Неординарный, яркий француз, родившийся в Страсбурге, ещё в юности начал выступать как рок-гитарист и джазовый пианист и при этом каждое воскресенье играл на органе в церкви.

Сегодня Струбер поражает виртуозным органным репертуаром, безупречным звучанием и искусными импровизациями, которые прекрасно воспринимаются публикой и не оставляют равнодушных, особенно когда действо происходит в изысканном дуэте с солистами и артистами оркестра Одесской оперы.

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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