Если вы не знаете, что такое апсайклинг, посетите Зелёный театр в Одессе

Бархатный сезон, любимые дизайнеры, радость встреч, вкусная еда, насыщенная музыкальная программа, которая сохранит воспоминание о тёплых днях, художественные выставки и инсталляции, разнообразные творческие мастерские по апсайклингу, ручной печати на тканях и не только, фотозоны, игры на газонах и богатая культурная жизнь в стиле «сплошные концепты, концерт за концертом» будут ждать вас на осеннем «Гешефте» 26 и 27 сентября в самом Зелёном театре Одессы.

Осень идеальна для Гешефта под лозунгом «Арт и апсайклинг»!

В переводе с английского апсайклинг — «повторное использование». С его помощью многие проекты и бренды не только минимализируют отходы производства, но и создают совершенно уникальные коллекции, где каждая вещь отличается друг от друга.

Гешефту всегда была близка эта философия, именно поэтому организаторы решили не создавать новые декорации для осенней встречи, а использовать накопленные за 9 лет «Гешефта».

Начало с 11 до 20 часов и в субботу, и в воскресенье.

Цена билетов от 100 до 100 грн. Дети до 10 лет в сопровождении взрослых бесплатно. Билеты можно купить здесь.

Действует ограничение на количество людей, одновременно находящихся в Зелёном театра в соответствии с требованиями Минздрава. Собаки не допускаются на территорию театра. Фотографировать можно и нужно.