В одесском музее Блещунова открывается выставка авторской фотографии «Свет души»

«Свет души” – выставка фотографий по итогам авторского курса Александра Якимчука “Композиция и содержание фотографии” открывается 11 июня.

Курс длился четыре месяца в помещении Одесского муниципального музея личных коллекций имени А.В. Блещунова. На выставке представят работы шести одесских авторов и шесть разных фотостилей.

Открытие 11 июня в 16.00.

Адрес ОММЛК им. А.В. Блещунова: ул. Польская, 19.

Выставка продлится до 23 июня, четверг-воскресенье, с 11.00 до 17.00.

Вход по цене билета в музей.

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