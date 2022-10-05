Музей Блещунова приглашает на фотовыставку об Одессе и мастер-классы

Выставочно-коммуникационное пространство “Квартира №6” Одесского муниципального музея личных коллекций имени А. В. Блещунова приглашает на выставочно-образовательные уикенды.

Музей открыт для посетителей по субботам и воскресеньям, с 12:00-19:00. В ближайшие выходные вас ждёт фотовыставка “Одесса. не Бархатный сезон 2022” трёх авторов — Михаила Штекеля, профессионального журналиста и фотографа, Юрия Бершадского, профессионального журналиста и фотографа, Александра Олевича, начинающего фотографа.

Авторы расскажут в фотографиях морские истории об одесском побережье – реалиях военной повседневности 2022 года, воспоминания о мирной жизни, предчувствии перемен и эхо тревоги в объектах местности, и посетителей берегов, для которых такое привычное море стало недоступным.

Каждый уикенд в выставочном пространстве будут проходить арт-студии по рисованию, расписание уточняется накануне мероприятия.



Расписание Образовательного уик-энда 8 и 9 октября 2022:



8 октября, суббота

12:00-18:00 – открыт для посетителей

14:30-15:30 – встреча с авторами выставки

16:00-18:00 – скетчи по чаепитию. Рекомендуемые материалы: ручка, скетчбук.

9 октября, воскресенье



12:00-18:00 – открыт для посетителей

14:00-15:00 – кураторская экскурсия по выставке

15:00-17:00 – рисуем акварельную иллюстрацию с Марией Апрятовой. Тема: пейзажи. Рекомендуемые материалы: акварель, бумага.



Без предварительной регистрации. Есть кофе/чай



Выставка – free donation

МК – 150 грн



Адрес проведения: ул. Польская, 19



Вход в “Квартиры №6” сквозь ворота – чтобы попасть, звоним по телефону 048 7221081

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