Путин издал указ о «передаче» захваченной Запорожской АЭС в собственность РФ

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ №711 «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области».

Его опубликовали на сайте Кремля.

Указ предусматривает незаконную передачу Запорожской атомной электростанции в собственность России.

«Постановляю правительству Российской Федерации обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления её деятельности», – говорится в указе.

Также в документе предусматривается, что до 2028 года «управлять» ЗАЭС будет «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Это новая компания, решение о создании которой ещё до подписания Путиным указа о ЗАЭС в украинском госпредприятии «Энергоатом» называли ничтожным.

Как сообщала Одесса News , в начале марта 2022 года ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчёт по ситуации на АЭС. В нём организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг неё.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций «Энергоатом» Пётр Котин.

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