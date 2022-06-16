Президент Зеленский наградил 2 воинские части, охраняющие небо Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня наградил почётным знаком «За мужество и отвагу» семь воинских частей Воздушных сил Вооружённых сил Украины, в том числе два подразделения, охраняющие небо над Одессой.

Указ № 408/2022 обнародован на официальном сайте Главы государства.

Согласно документу, награждены 160-я зенитная ракетная Одесская бригада и 14-я радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого.

Отмечается, что награда присвоена с целью достойного чествования мужества и героизма личного состава воинских частей Воздушных сил Вооружённых сил Украины, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, ведения боевых действий и выполнения боевых задач.

В своём видеообращении начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сказал: «Благодаря им мы можем спокойно спать и жить нормальной жизнью, почти не чувствуя всех ужасов войны. Спасибо подразделениям противовоздушной обороны за безупречную работу и поздравляю с заслуженным знаком».

В Службе связей с общественностью Воздушных Сил ВСУ отметили, что с начала полномасштабной войны воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены около 70 вражеских воздушных целей, среди которых крылатые ракеты, самолёты, беспилотники.

Личным составом 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования «Юг» с начала войны выявлено и сопровождается около 45 тысяч российских воздушных целей.

Как сообщала Одесса News, утром 14 июня силы противовоздушной обороны уничтожили над морем две ракеты «Оникс», выпущенные по Одесской области из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма.

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