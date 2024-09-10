Генерал Ходжес: США не должны ограничивать Украину в ударах по аэродромам РФ

США будут больше убеждены снять ограничения на удары по территории России после того, как украинские власти представят Вашингтону свои планы.

Об этом в эфире «Радіо Свобода» 10 сентября заявил экс-командующий американской армией в Европе Бен Ходжес, пишет издание «ГОРДОН».

Американский генерал считает, что нынешние ограничения на способность Украины использовать, в том числе 300-километровые Atacms, для ударов по российским военным объектам являются свидетельством того, что у США сейчас нет видения того, что могли бы изменить такие удары.

«Прежде всего, я считаю, что это ужасная политика Соединённых Штатов – налагать ограничения на способность Украины использовать оружие, которое мы уже предоставили Украине, например, 300-километровые ATACMS. Я думаю, что эта политика является результатом того, что администрация ещё не готова взять на себя обязательство помочь Украине победить. Я надеюсь, что это изменится. Безусловно, Украина имеет право защищать себя. И поэтому удары по аэродромам, с которых осуществляют российские атаки, будь то ракеты, беспилотники или самолёты, сбрасывающие управляемые бомбы, являются законными целями. И мы не должны ограничивать Украину в ударах по этим целям», – заметил Ходжес.

По мнению военного, новая администрация Белого дома будет более решительной в вопросах поддержки Украины.

Он добавил, что если в Белый дом после выборов в ноябре придёт кандидат от демократов, вице-президент Камала Гаррис, то она продолжит такую же поддержку, которую сейчас оказывает администрация президента США Джо Байдена.

Впрочем, как будут развиваться события, если кресло в Белом доме займёт кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп, прогнозировать рано, — отметил Ходжес.

Одесса News информировала, что по мнению советника Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джона Кирби, США не согласны с мнение о том, что Украина с помощью американского дальнобойного оружия смогла бы уничтожить большинство военной авиации на территории страны-агрессора России, поскольку 90% самолётов, которые Россия использует для запуска управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, расположены далее 300 км от украинской границы, далеко внутри РФ.

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