Дуэт Tember Blanche выступит в Одесском Международном культурном центре UNION

14 сентября в Одесском Международном культурном центре UNION выступление Tember Blanche — дуэта, покорившего сердца слушателей песнями о реальной жизни, ставших символами тёплых и искренних моментов.

За три года существования группы Tember Blanche успели не только принять участие в Национальном отборе на Евровидении, но и сыграть более 50 благотворительных концертов, выпустить два студийных альбома и получить признание как одна из интереснейших инди-поп групп в Украине.

Приходите к 19:00.

Стоимость билетов 500 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Троицкая, 43, UNION. Italian Garden, 1-й этаж, вход через главные двери.

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