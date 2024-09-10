Украина будет принимать участие в «Евровидении-2025»

Украина будет принимать участие в 69-м международном песенном конкурсе «Евровидение», который в мае 2025 года состоится в Швейцарии.

Соответствующее решение обнародовано 10 сентября на сайте «Суспільного».

По словам главы правления «Суспільного» Николая Чернотицкого, «Евровидение» уже давно перестало быть для Украины просто традиционным музыкальным конкурсом.

«Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведёт Россия. «Евровидение» – это ключевой элемент культурной дипломатии, и «Суспільне» сделает всё возможное, чтобы наша страна была представлена ​​как можно лучше», – заявил он.

По словам главы делегации Украины на «Евровидении» Оксаны Скибинской, сейчас «крайне важно, чтобы Украину продолжали видеть и слышать».

«Евровидение» остаётся той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и через мощные художественные образы, способные достучаться до тех, кто может не следить за новостями. Так что мы начинаем новый сезон подготовки Украины к «Евровидению», в этом году в Базеле, и готовим новые сюрпризы», – сказала она.

Одесса News информировала, что 69-й международный песенный конкурс «Евровидение-2025» пройдёт в Базеле – третьем по численности населения городе Швейцарии — на арене St. Jakobshalle.

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