Напечатан учебник с картой Украины без Крыма: как это произошло и кто ответит

В новых украинских учебниках для 7-го класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука напечатали карту Украины без Крыма.

Об этом 8 сентября в своём Telegram написала литературный критик, книжный обозреватель Татьяна Гонченко.

Отмечается, что учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины. Карта Украины без Крыма расположена рядом с текстом гимна Украины на третьей странице.

Издательство «Літера ЛТД» заявило 9 сентября в Facebook, что эти учебники переиздадут,

«Издательство «Літера» признаёт свою ошибку в ситуации с картой Украины, отзывает учебники и выдаёт исправленный тираж за свой счёт. Издательство приняло кадровые решения. Главный дизайнер издательства уволен, всем причастным к выпуску книги вынесены выговоры со штрафными санкциями», – сообщили там.

В издательстве подчеркнули, что значок Украины без Крыма – «не учебный, а декоративный элемент в учебнике».

«(Ситуация) произошла из-за технической ошибки дизайнера и упущения редакции во время окончательной подготовки издания к печати. Обеспечим новыми учебниками учебные заведения. Просим прощения у всей общественности, ученического и педагогического сообщества», – пояснили в «Літері ЛТД».

Издательство показало уже исправленный вариант страницы с Крымом на пиктограмме с Украиной.

Также ситуацию прокомментировал в Facebook министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

«Во-первых: Крым – это Украина. Во-вторых: техническую ошибку за свой счёт исправит издатель, допустивший некорректность дизайна. И напоследок, у Министерства образования и науки Украины есть вопросы к качеству школьных учебников. Эти вопросы связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования», – написал он.

По словам министра, со 2 сентября экспертизу учебников будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО).

«В 2025–2026 году МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования. Чтобы вопрос с качеством учебников снять раз и навсегда», – заявил Лисовой.

Одесса News информировала, что в учебнике по украинскому языку для 10-го класса нашли ссылку на порносайт.

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