Новые взрывы в Крыму: чьих рук дело

В Офисе Президента Украины отреагировали на сообщения о новых взрывах во временно оккупированном Крыму- в Евпатории, посёлке Заозёрное, Севастополе и Керчи.

В частности, по информации Радио Свобода, в Севастополе вечером 19 августа местные жители сообщили о звуках взрывов.

«По сообщениям российских и крымских СМИ, над городом работает российское ПВО», — говорится в сообщении.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал эти события в Тwitter.

«Крым. Жаркий август-2022. Сезон, когда много падающих «звёзд» «мамулечек» на внеочередную переправу, отказов от краденых квартир, работы ПВО. А главное, это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба…», — отметил Подоляк.

«Интересненько, вчерашняя эстафета продолжается», — комментирует Теlegram-канал «Крымская бавовна».

После вчерашних взрывов в Крыму оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост и проверяют покидающих полуостров.

Как сообщала Одесса News, в августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в посёлке Новофёдоровка. В результате, по данным Вооружённых сил Украины, было уничтожено не менее девяти вражеских самолётов. Погиб один человек, 13 пострадали. В минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов», и подчеркнули, что «никакого огневого воздействия» по аэродрому не было.

16 августа в селе Майское вблизи города Джанкой начались взрывы на складе с боеприпасами, повреждено железнодорожное полотно. Оккупационные власти сообщили о двух пострадавших. В этот же день в Джанкое произошёл пожар на электрической подстанции, а в посёлке Гвардейское –взрывы на военном аэродроме. Взрывы в Джанкойском районе минобороны РФ объяснило диверсией, ситуацию в Гвардейском оккупационные власти не комментировали.

Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности, CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Вечером 18 августа СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек в Севастополе. Оккупационные власти заявили, что был сбит БПЛА. Жители Крыма также сообщали о нескольких взрывах в районе Керчи. Оккупационные власти заявили, что сработала ПВО.

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