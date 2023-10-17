ВСУ ночью нанесли удары по аэродромам возле Бердянска и Луганска

Вооружённые силы Украины минувшей ночью атаковали расположенные на оккупированных территориях аэродромы, которые используют российские захватчики.

Об этом в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«В ночь на 17 октября Вооружённые силы Украины нанесли успешные удары по вертолётам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск возле временно оккупированных Луганска и Бердянска», – говорится в сообщении.

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Фёдоров сказал: «Пока мы спали, Вооружённые Силы Украины снизили количество орколётов на аэродроме Бердянска. Жители города в полночь слушали замечательные «треки» работы «пэвэо», прилётов и детонации боеприпасов. Ожидаем ВСУ с таким же концертом и в Мелитополе».

По данным Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск поразили 2 вертолёта на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Одесса News информировала, что в октябре от украинских морских дронов возле Севастополя повреждён российский патрульный корабль «Павел Державин».

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