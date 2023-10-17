В Германии скончался 54-летний Сергей Сивохо

Украинский ведущий, экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо скончался утром 17 октября.

О его смерти в Facebook сообщила близкая подруга Светлана Бердецкая.

«Сегодня в 5.40 умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, великолепный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Серёжа», – написала она.

Смерть артиста в комментарии «Обозревателю» также подтвердила его пресс-служба. Сообщается, что артист скончался в Германии от хронической болезни лёгких.

Для справки. Сивохо 21 октября 2019 года вступил в должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Сивохо в марте 2020 года называл войну на Донбассе «внутренним конфликтом», говорил, что там идёт «гибридная война» и что это «многослойный конфликт». После скандальных заявлений Сивохо уволили из СНБО. Комментируя свою отставку, Сергей Сивохо сказал, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса». Национальный корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо.

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