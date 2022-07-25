В Мюнхене в очередной раз разрисовали могилу Степана Бандеры

В немецком Мюнхене неизвестные расписали газовым баллончиком могилу идеолога украинского национализма и лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом сообщил в Facebook пользователь Алесь Чайчиц.

«Могила Степана Бандеры в Мюнхене, повреждённая вандалами. Первый раз решил навестить её, а там полиция и это зрелище», — написал пользователь, опубликовав фото, на котором виден расписанный каменный крест на могиле фиолетовым баллончиком.

В комментариях к фото предполагается, что могилу расписали местные левые.

Как сообщала Одесса News, это далеко не первый случай на могиле Бандеры.

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