В Мюнхене в очередной раз разрисовали могилу Степана Бандеры

В немецком Мюнхене неизвестные расписали газовым баллончиком могилу идеолога украинского национализма и лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
Об этом сообщил в Facebook пользователь Алесь Чайчиц.
«Могила Степана Бандеры в Мюнхене, повреждённая вандалами. Первый раз решил навестить её, а там полиция и это зрелище», — написал пользователь, опубликовав фото, на котором виден расписанный каменный крест на могиле фиолетовым баллончиком.
В комментариях к фото предполагается, что могилу расписали местные левые.
Как сообщала Одесса News, это далеко не первый случай на могиле Бандеры.
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