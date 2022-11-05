Экоактивисты продолжают свои акции в странах Европы

Четверо климатических активистов движения «Последнее поколение» 4 ноября облили овощным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

Сама картина «Сеятель» не пострадала, поскольку она находится под стеклом.

Одесса News информировала, что в последние несколько недель климатические активисты движения «Последнее поколение» уже провели ряд скандальных акций, чтобы привлечь внимание к изменению климата в мире и усилить борьбу с ним.

Они забросали картофельным пюре картину французского художника Клода Моне в музее Барберини в немецком Потсдаме.

Бельгийский демонстрант пытался приклеить свою голову к «Девушке с жемчужной серьгой» художника Йоханнеса Вермеера в музее Маурицгейс в Гааге, за что вместе со своим товарищем, снимавшим акцию, получил два месяца тюрьмы, сообщает NOS.

Большинство подобных акций совершает группа Just Stop Oil. Таким образом члены организации хотят призвать правительства стран прекратить использование ископаемого топлива.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.