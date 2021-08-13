Стела «Крылья Победы» в Одессе: то нудизм, то вандализм

В ходе ежедневного осмотра подведомственных территорий работники Коммунального предприятия «Сервисный центр» обнаружили, что неизвестные повредили плиточное покрытие на одной из тумб с именами героев возле стелы «Крылья Победы» на площади Десятого апреля.

Как сообщает официальный сайт города, специалисты «Сервисного центра» оперативно выполнили ремонт плиточного покрытия, а также привели в надлежащий вид прилегающую территорию.

Одесса News информировала, что одесские полицейские начали уголовное производство по факту хулиганских действий на площади 10 Апреля, совершённых 24-летним горожанином, который обнажённым прогуливался по мемориалу «Крылья победы».

Фото: «Одесса»

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