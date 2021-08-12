24-летний житель Одессы нагишом разгуливал у мемориала «Крылья Победы»

Одесские полицейские начали уголовное производство по факту хулиганских действий на площади 10 Апреля.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, там сегодняшней ночью патрульные обнаружили 24-летнего горожанина, который обнажённым прогуливался по мемориалу «Крылья победы».

Поскольку нудист не нашёл объяснений своему поведению и нёс ахинею, полицейские вызвали на место происшествия «скорую», которая в дальнейшем доставила его в центр психического здоровья.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года пограничникам пришлось усмирять 29-летнего жителя Одесской области, пытавшегося прорваться в пункт пропуска «Кучурган».

Фото: XY@DESSA

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