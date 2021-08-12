Глава Одесской ОГА и мэр Труханов решали, что делать с обанкротившейся ТЭЦ

11 августа председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и Одесский городской голова Геннадий Труханов провели совместное выездное совещание на Одесской ТЭЦ.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что предприятие признано банкротом и до недавнего времени находилось в сфере управления Фонда государственного имущества Украины, который предпринимал попытки его приватизации.

Одесская ТЭЦ обеспечивает теплом свыше 300 тысяч населения центральной части города, более сотни учебных заведений, около полусотни учреждений системы здравоохранения.

«Город никогда не мог контролировать техническое состояние этого предприятия. И сегодня, накануне отопительного сезона, у ТЭЦ фактически нет владельца. А значит, и нет понимания, кто этим предприятием будет заниматься. Снова прошу руководство государства, всех причастных отнестись к этому вопросу максимально ответственно, приняв адекватные меры, которые не приведут к социальной катастрофе», — отметил Геннадий Труханов.

Одесский городской голова с 2014 года неоднократно обращался в государственные органы власти (последний раз в июле 2021 года к Премьер-министру Украины) о необходимости передачи Одесской ТЭЦ в коммунальную собственность для создания единого комплекса сетей и сооружений системы отопления города. Кроме того, в 2018 году депутаты Одесского городского совета решением сессии дали согласие на принятие акций государственного предприятия «Одесская ТЭЦ» в коммунальную собственность.

Однако, в начале августа 2021 года Кабинет Министров Украины передал Одесскую ТЭЦ под управление НАК «Нафтогаз Украины».

Городской голова подчеркнул, что город готов финансировать ТЭЦ, проводить её модернизацию. Тем более, что сегодня принят и находится на подписи у Президента закон о реструктуризации долга, что даст возможность списать почти 700 млн. гривен из 1,7-миллиардного долга Одесской ТЭЦ. Этот долг возник в том числе из-за разницы между рыночной ценой на газ и ценой на газ, заложенной НКРЭКП в тарифах на тепло. Остальную часть предлагается реструктуризировать на 7 лет.

В ходе совещания отмечалось, что Одесская ТЭЦ находится в критическом состоянии и требует капитального ремонта уже давно. Чтобы запустить предприятие в текущем году, необходимо отремонтировать газовую турбину. Также в аварийном состоянии находится подводящий газопровод. Кроме того, сегодня ТЭЦ отключена от водоснабжения.

«Проблема, прежде всего, в техническом состоянии ТЭЦ. Объекту 70 лет, последняя техника, которая поставлялась сюда, 1988 года. А пульты управления – это, собственно, уже достопримечательность периода советской энергетики. Мы будем и дальше настаивать, чтобы Одесскую ТЭЦ передали в собственность города, который отвечает за теплообеспечение населения», — подчеркнул Сергей Гриневецкий. Фото: «Одесса»

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