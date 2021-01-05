Фонд госимущества объявил о подборе советников для продажи Одесской ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору советников по приватизации Одесской теплоэлектроцентрали.

Об этом говорится в сообщении ФГИУ.

«4 января 2021 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении конкурсов по определению советников в процессе приватизации АО «Херсонская ТЭЦ», АО «Днепровская ТЭЦ», АО «Криворожская теплоцентраль» и АО «Одесская ТЭЦ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выбранные на конкурсах советники должны повысить инвестиционную привлекательность этих предприятий, обеспечить процесс приватизации активов компетентным инвестором и привлечь максимально возможный объём средств в государственный бюджет от приватизации. Срок подготовки советниками объектов приватизации составляет 2 месяца.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2019 года ФГИ начал процесс приватизации АО «Одесская ТЭЦ». К продаже предлагается государственный пакет акций в количестве 174 083 240 штук, что составляет 99,9895% Уставного капитала общества.