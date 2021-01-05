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Кому в Одессе 6 января отключат свет

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6 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
Академика Вильямса:  64
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
6 янв.		 17:00
6 янв.
Академика Королёва:  92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
6 янв.		 17:00
6 янв.
Академика Королёва:  116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
6 янв.		 17:00

 

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