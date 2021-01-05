Кому в Одессе 6 января отключат свет

6 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Академика Вильямса: 64
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
6 янв.
|17:00
6 янв.
|Академика Королёва: 92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
6 янв.
|17:00
6 янв.
|Академика Королёва: 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
6 янв.
|17:00