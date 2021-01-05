Что собираются построить в Одессе на углу Малой Арнаутской и Ришельевской

В декабре прошлого года в Одессе на углу Малой Арнаутской и Ришельевской, начались строительные работы.

Как сообщает «Пушкинская», официальный адрес стройки — Малая Арнаутская, 71. Это место долгое время пустовало. Однако без судов не обошлось.

Согласно градостроительным условиям, выданным в июне 2020 года, стройка на пустыре — это реконструкция некоего нежилого помещения №101, по документам, одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 386,7 квадратных метров.

Отмечается, что после «реконструкции» здесь должно появиться нежилое офисно-торговое помещение. Высота будущего новостроя не должна превысить 21 метра, поскольку оно располагается на перекрёстке кварталов. На паспорте объекта, который прикреплён к забору стройку, изображено 6-этажное здание.

Вход в здание, судя по всему, будет с Ришельевской. Парковок рядом не предполагается. Оставлять транспорт посетители и работники будущего торгового центра смогут в уже существующих парковочных карманах на улицах Ришельевской и Малой Арнаутской.

«Если верить градостроительным условиям, новое здание должно сохранить архитектурную стилистику, которая «свойственна зданиям в Центральном историческом ареале города». Там даже указано, что фасад будет выполнено в песочно-пастельных тонах. Ещё вокруг торгового центра должны будут выложить тротуарную плитку и даже озеленить территорию декоративными кустами и травой. А если будут соблюдены все градостроительные условия — то там появятся ещё и скамейки с урнами», — говорится в сообщении.

Новым владельцем развалин и заказчиком стройки оказался учредитель компании ООО «Рент Сторидж» — Никита Островский. Компания, зарегистрированная в декабре 2019 года, занимается сдачей в аренду, эксплуатацией, куплей-продажей недвижимого имущества.

До Островского разрушенное здание на пустыре принадлежало компании «Инвест-2020», чьим владельцем является Людмила Федоренко.



В октябре 2020 года «МТБ Банк» обратился в Приморский суд с иском к новому владельцу Островскому, к старому владельцу — ООО «Инвест-2020» и к учредителю «Инвеста» — Людмиле Федоренко. Банк просит признать продажу помещения незаконной. В исковом заявлении сказано, что предыдущим собственником помещения был должник банка некий Евгений Гофман, который якобы незаконно переоформил право собственности. Банк считает, что строительство начато на основании поддельных документов.

Также истец утверждает, что никакого помещения №101 якобы не было и нет, а это значит, что реконструкция — это вовсе не реконструкция, а полноценное строительство на земельном участке территориальной громады. При этом спорный земельный участок коммунальной собственности под строительство не отводился.

Федоренко, у которой в 2003 году оказалась в собственности четверть здания, согласно материалам судебного дела, выделяет свою часть в единицу и в 2019-м создаёт компанию ООО «Инвест-2020», при чём вносит здание в устав. А дальше «Инвест» продаёт здание Островскому.

В рамках этого дела на помещение № 101 даже накладывался арест с запретом строительства. Однако, в конце ноября 2020 года суд его отменил.

Однако, в октябре «МТБ Банк» подал ещё один иск, теперь — в окружной административный суд. Его ответчиками стали городской ГАСК, Островский и Одесская мэрия. Суть иска — отмена разрешения на строительство.



К истории здания. С 1890-х по 1910 год участком на Малой Арнаутской, 71 владел итальянский купец Людвиг Боски. Здесь находилась его контора и склад. Боски был торговым агентом по продаже материалов для производства искусственных минеральных вод. Позже дом, как и весь семейный бизнес, перешли сыновьям Людвига Боски — Павлу и Генриху. По этому же адресу была ещё и скульптурная мастерская третьего сына — Эмиля. В 1910-е годы Южнорусское акционерное общество пивоваренных заводов организовало здесь чайный трактир. А уже в 1920-е годы работал табачный магазин табачной фабрики Нузминер.

Как сообщала Одесса News, одесский застройщик передумал уничтожать фасады старинной типографии Ефима Фесенко и Ришельевского театра (кинотеатр имени Короленко) возле Арабского культурного центра и предложил новое видение проекта строительства шестиэтажного жилого дома на их месте.

Фото: Пушкинская