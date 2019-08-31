В Одессе не хватает школ

В тридцати школах Одессы учебный процесс из-за нехватки мест в средних учебных учреждениях будет организован в две смены.

Об этом сказала накануне нового учебного года директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, сообщает Укринформ.

«В 2019-20 учебном году четверть школ из-за нехватки мест будут работать в двухсменном режиме. Если в прошлом году таких учреждений было 28, то в нынешнем году уже 30. Всего сядут за парты 130 тысяч учащихся, что на 6,5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом», — отметила Буйневич.



По её словам, Одесса страдает от неудовлетворительных темпов строительства школ в пригородах, где многие семьи приобрели новое жильё. Кроме того, в городские школы приняты две тысячи детей-переселенцев с востока Украины. Для снятия напряжения необходимо в ближайшее время построить не менее шести школ.

Также не хватает педагогических кадров, добавила Буйневич. На сегодняшний день имеется 628 вакансий, не хватает прежде всего учителей физики, химии и физического воспитания.

«Южноукраинский педагогический вуз не даёт нам достаточно молодых специалистов, вернее, выпускники не идут работать в школы из-за неоправданного снижения статуса учителя», — акцентировала Буйневич.

В то же время директор департамента отметила, что в Одессе будет больше групп продлённого дня: 271 вместо 213 в прошлом учебном году.

Как сообщала Одесса News, в первые классы одесских школ зачислены почти 12 тысяч детей, которые переступят школьный порог в новом учебном году.