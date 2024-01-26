Битумная черепица: структура, особенности, свойства

Битумная черепица всегда славилась своей практичностью и широкими возможностями использования. Технологически процесс изготовления не такой простой, как в случае с металлической черепицей.

Благодаря структуре и особенностям производства битумная черепица:

становится прочной и надёжной, служит долгие годы, составляет серьёзную конкуренцию другим типам покрытия для кровли.

О структуре листов

Битумная черепица производится из таких компонентов, которые формируют гибкую основу, защиту от влияния осадков и солнца. Многослойность в структуре – это обязательное условие, чтобы листы были крепкими и гибкими. Основные компоненты битумной черепицы:

Битум. Производство может применять битум двух видов – окисленный или модифицированный, им по обе стороны обрабатывается стеклохолст.

Стеклохолст. Обработка стеклохолста битумом существенно меняет его свойства и делает изделие гибким и одновременно водонепроницаемым, и не склонным к разрывам.

Базальтовая посыпка. Это каменная крошка, которая наносится на внешнюю сторону изделия и формирует его декоративную особенность. Базальтовая посыпка дополнительно укрепляет лист, защищает его от солнечного излучения, деформаций и механических повреждений.

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Особенности битумной черепицы

Среди уникальных особенностей материала основной можно назвать её возможность подстраиваться под любую форму кровли. Это отлично помогает решить задачу по:

Обустройству кровель с нестандартными архитектурными решениями, которые предусматривают наличие сложных элементов с округлыми формами. Сведению к минимуму количества отходов в результате монтажа кровли. Рациональному расходованию денежных средств, ведь можно купить точное количество кровельного покрытия.

О свойствах гибкой черепицы

Название материала говорит об основном свойстве изделия – гибкости. Это означает, что гонты битумной черепицы могут располагаться таким образом, что будут надёжно защищены даже самые сложные участки кровли от протечки осадков, а сам вид крыши не будет иметь дефектов косметических. Помимо гибкости битумная черепица известна своей:

Практичностью, что позволяет применять материал не только в частном строительстве.

Долговечностью, о чём свидетельствует практика применения материала в течение минимум 10-15 лет, а для самых качественных вариантов срок службы может достигать и 50 лет.

Прочностью, которая достигается сочетанием крепкого стеклохолста и битума, ведь вместе они формируют крепкий лист материала.

Лёгкостью, ведь вес изделия составляет от 4 до 7 кг, а с таким показателем материал легче монтировать, переносить и сама стропильная система не будет нуждаться в укреплении.