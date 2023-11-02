Деволановский спуск в Одессе готовят для движения транспорта

В Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска, который включает в себя капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода и восстановление дорожного покрытия вдоль спуска.

Это позволит открыть движение транспорта Деволановским спуском, уменьшив транспортную нагрузку на другие улицы, а также предотвратить подтопление Таможенной площади и ул. Приморской, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что соответствующие открытые торги планируют объявить в ближайшее время.

Для справки. В предыдущие годы на Деволановском спуске по заказу Управления капитального строительства Одесского городского совета были выполнены работы по реабилитации аварийных ливневых коллекторов диаметром 1300 мм и 1800 мм, построенных в конце XIX века. Кроме того, был выполнен комплекс работ по модернизации и расчистке от мусора канализационного узла, который находится под Таможенной площадью и принимает сточные воды из коллекторов, проходящих под спуском. Также были выполнены работы по обновлению других инженерных сетей.

Однако во время пиковых нагрузок, вызванных осадками, сточные воды не попадают в обновлённый магистральный ливневый коллектор, засоряют и размывают территорию спуска и приводят к подтоплению Таможенной площади и ул. Приморской.

С целью устранения указанных проблем и недопущения повреждения ранее выполненных работ была разработана проектная документация по капитальному ремонту системы поверхностного водоотвода с восстановлением дорожного покрытия вдоль Деволановского спуска в г. Одессе.

Одесса News информировала, что в связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в Одессе до 31 декабря 2023 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска.

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