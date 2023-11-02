В ночь на 3 ноября будет приостановлено водоснабжение в двух районах Одессы

В связи с отключением электроэнергии в части г. Одессы для проведения ремонтных работ работниками КП «Одессэлектротранс» будут обесточены объекты водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Киевского и Хаджибейского районов города Одессы.

Как сообщается в Telegram «Одесса. Официально», по этой причине 3 ноября с 00:10 до 06:00 будет отсутствовать водоснабжение в Киевском и Хаджибейском районах Одессы, а также с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1-5», ж/м «Черноморка», ЖКУ «Таирово».

В Приморском районе Одессы возможно снижение давления.

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