Многие одесситы 3 ноября останутся без света

3 ноября с 00:00 до 05:00 будут происходить отключения света для проведения замены аварийной опоры Коммунального предприятия «Одесгоэлектротранс».

Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

Компания отмечает, что там, где это возможно, обеспечит светом объекты критической инфраструктуры от резервных электролиний.

ПЕРЕЧЕНЬ улиц, которые будут обесточены по ссылке: https://t.me/odesacityofficial/22699

Одесса News информировала, когда у отключённых абонентов «Инфоксаводоканала» 2 ноября возобновится водоснабжение.

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