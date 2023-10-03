В Одессе по Манежной до 20 октября перекрыто движение транспорта

Временно, до 20 октября, перекрыто движение транспорта по улице Манежной угол Пишоновской в связи с проведением работ по устранению повреждений магистральной тепловой сети.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Со 2 по 20 октября 2023 года временно запрещено движение транспорта по улице Манежной угол улицы Пишоновской. Соответствующее распоряжение подписано мэром», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в связи с окончанием 1-го этапа ремонтных работ на перекрёстке ул. Пантелейноновская и ул. Старопортофранковская с 29 сентября трамвайный маршрут Nº 17 начал свою работу по обычной схеме.

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