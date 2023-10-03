Одесситы против переименования площади Льва Толстого

В результате электронного опроса об изменении названий топонимов в городе большинство одесситов проголосовали против изменения названия площади Льва Толстого.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Электронное обсуждение проходило на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

К рассмотрению граждан по изменению названия было представлено 39 топонимов. Одесситы поддержали большинство предложений, однако отклонили вариант переименования площади Льва Толстого в Приморском районе города на площадь Менделе Мойхер-Сфорима (221 против, 158 — за).

Также участники опроса не поддержали переименование переулка Черепановых на Резервный (за – 105 голосов, против – 111).

Для справки. С 1881 г. еврейский писатель Мойхер-Сфорим жил в Одессе. В начале 20 века был заведующим Первой «Талмуд-Торой» в Одессе. Жил неподалёку от нынешней площади Льва Толстого в доме по улице Дегтярной, 14 (дом не сохранился). На улице Спиридоновской, 26 (напротив, тоже рядом с площадью), где было ныне уничтожено здание общинной еврейской школы «Талмуд-Тора», и где в 2017 году установили ему памятную доску.

Одесса News информировала, что электронное общественное обсуждение носит рекомендательный характер, а окончательное решение по изменению названий топонимов примут депутаты горсовета на очередной сессии.

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