Где эта улица: что для Одессы имя Владимира Вернадского

Именем Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945) в Одессе названа улица, которая ранее именовалась Тульской.

Родился в Санкт-Петербурге, умер в Москве. Отец и мать Вернадского — киевляне. В 1868 году из-за неблагоприятного климата Санкт-Петербурга семья Вернадских переехала в Харьков.

Весной 1917 года В. И. Вернадский приехал в свою усадьбу Шишаки в Полтавской губернии, где его застала Октябрьская революция. Признав независимость Украины как «свершившийся факт», В. И. Вернадский в мае 1918 года вышел из кадетской партии.

Вернадский посвятил свою жизнь изучению самых сложных вопросов природы и её законов. Он создал свою научную школу, которую сейчас считают одной из самых выдающихся в мире.

Был первым руководителем Украинской академии наук (создана в конце 1918 г.), основателем учения о биосфере и ноосфере.

В течение жизни Вернадский написал 473 научных труда в очень разных научных сферах.

Он признавал необходимость развития украинского языка, культуры, образования, однако выступал за «мягкую» украинизацию.

При Академии наук вопреки политическим событиям тех лет была создана универсальная Национальная библиотека Украины.

До конца жизни академик продолжал работать над вопросом расщепления атома, созданием ядерной энергетики, предусмотрев её перспективность.

Род Вернадских имел украинские казацкие корни. Он всегда называл себя украинцем и даже прозвище имел «упрямый хохол».

Владимир Вернадский изображён на гривневой купюре номиналом 1000 грн.

Имя Академика Вернадского носит антарктическая станция, куда 28 января 2022 года из Одессы отправился в первый рейс под государственным флагом ледокол «Ноосфера».

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улицы в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика, переулка Уральского в Киевском районе города в честь литератора, поэта Гео Шкурупия. Улица Гастелло теперь носит имя музыканта Витольда Малишевского.

Фото из открытых источников

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