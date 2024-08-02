Максим Галкин: Одесса сама решит, чьими именами называть свои улицы

Известный украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский и российский юморист Максим Галкин, уехавший из РФ и осудивший геноцид украинцев, высказали свои мнения по поводу переименований улиц в Одессе.

Так, Роднянский в Instagram сделал сообщение, в котором выразил своё непонимание по поводу желания местных властей переименовать улицы Одессы с названиями российских деятелей типа Пушкина, Жванецкого, Жуковского и других.

По его мнению, это только «раскалывает общество» и необходимо «объединиться для борьбы с агрессором». Более того, продюсер настолько убеждён в своей позиции, что позволил себе назвать несогласных с его мнением в комментариях «необразованными».

«Напомню азбучные истины. Одесса всемирно известна благодаря своим уроженцам – выдающимся писателям и знаменитым книгам о городе. Не надо обманывать себя – это борьба не с агрессором, а с культурой. Собственной культурой. Потому что уникальная одесская литература, одесское кино – это неотъемлемая часть многонациональной украинской культуры. Может, не стоит раскалывать украинское общество? Не стоит ждать столкновения людей? Возможно, есть смысл прекратить языковые и культурные дискуссии и объединиться для борьбы с агрессором?», — вопрошает Александр Роднянский.

В публичную дискуссию в комментариях неожиданно вступил Максим Галкин, проведший свое детство в Одессе и всегда с трепетом о ней вспоминающий. Так, артист объяснил, что не стоит быть таким категоричным и поддержал украинизацию улиц. И добавил, что этот вопрос следует дать на рассмотрение исключительно одесситам.

«Александр, не переживайте, Одесса сама решит. Думаю, Вы прекрасно знаете, что культура от переименования улиц не умирает. Культура зависит от семьи, образования, а выбор писателя, поэта зависит от звучания времени. От того, что сердце просит. Сердце украинцев просит сейчас скорее поэзию прекрасной Лины Костенко, чем мною горячо любимого Пушкина. И мне Лина Костенко сейчас тоже ближе», — написал Галкин.

«Как бы ни называлась улица Пушкина в Одессе, она состоит из другого: с фасадов и платанов, из сухого летнего воздуха и счастливых людей – я её такой помню. Если украинцы хотят размежевания с культурой империи и выстраивания собственных национальных ориентиров, это их право. Ни Пушкина, ни улицу, ни украинцев я из-за этого меньше любить не стану. Культура гораздо больше зависит от нашей человечности и приветливости, чем от табличек на домах», – объяснил Галкин.

Роднянский в ответ шоумену написал, что не соглашается с ним и добавил, что не хочет «дарить России выдающихся писателей, кинематографистов и поэтов, чьи имена тесно переплетаются с Одессой».

По его мнению, следует «объединить их всех в единую многонациональную украинскую культуру».

Одесса News информировал, что в мае 2024 года российский юморист Максим Галкин в Израиле показался с известными одесскими актёрами и ведущими Олегом Филимоновым и Яном Левинзоном.

Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy