Ленин стал причиной увольнения сельского головы в Одесской области

Памятник Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области стоил должности «мэру» села Анатолию Касиму.

Как сообщает интернет-издание Топор, Анатолий Касим написал заявление об отставке, чтобы избежать уголовной ответственности за нарушение закона о декоммунизации.

Отмечается, что согласно закону, памятник Ленину в селе должны были снести, но местные жители выступили против этого, что документально оформлено на сходе жителей села. В этой ситуации Анатолий Касим оказался не в состоянии выполнить требования закона.

По факту бездеятельности сельского головы полиция завела уголовное производство. Сельский голова предпочёл пойти в отставку. Сессия сельсовета его заявление удовлетворила.

Теперь обязанности «мэра» села будет выполнять секретарь сельсовета Анна Аврамова, к которой перешла проблема сноса памятника.

Как сообщала Одесса News, уникальная коллекция монументов социалистической эпохи собрана в этно-туркомплексе Фрумушики в Одесской области.

Фото: Топор