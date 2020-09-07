Кто в Одессе 8 сентября останется без воды и света

8 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В частности, в связи с необходимостью проведения работ по установке новой задвижки диаметром 200 мм и ремонту задвижки диаметром 250 мм по адресу: ул. Давида Ойстраха, 20, 22 с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. Давида Ойстраха, 4-26 и 3-17,

ул. Жолио-Кюри, 20-24а,

ул. Генерала Бочарова, 21, 25,

ул. Воронежская.



В связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 8 сентября электроэнергию.