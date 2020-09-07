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  3. Кто в Одессе 8 сентября останется без воды и света

Кто в Одессе 8 сентября останется без воды и света

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8 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В частности, в связи с необходимостью проведения работ по установке новой задвижки диаметром 200 мм и ремонту задвижки диаметром 250 мм по адресу: ул. Давида Ойстраха, 20, 22 с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • ул. Давида Ойстраха, 4-26 и 3-17,
  • ул. Жолио-Кюри, 20-24а,
  • ул. Генерала Бочарова, 21, 25,
  • ул. Воронежская.

В связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 8 сентября электроэнергию.

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Армейская:  8 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Балковская:  24, 30, 30А, 34 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Балтская дорога:  153 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Богданова переулок:  3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Боженко:  1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Вильямса Академика:  50/1, 50/3, 50а, 52/1, 52/2, 52/3, 56/1, 56/2, 56А, 58/1, 60/1, 60/2, 502 9:00
8 сентября		 20:00
8 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Вишнёвая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Воронежская:  13, 13а 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Воронежская:  16 22:00
8 сентября		 6:00
9 сентября		 Заплан.
Выездная:  2, 2/2, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Глушко Академика:  34, 34А, 36, 38, 40 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Демянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Деревообделочная:  1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86 8:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 1-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 8:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  70, 71А, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111 22:00
8 сентября		 6:00
9 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  24, 43, 43а, 52, 64 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  22, 60, 62 22:00
8 сентября		 6:00
9 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  55 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  1, 3, 7, 11, 13А, 15, 19, 21, 23, 25 22:00
8 сентября		 6:00
9 сентября		 Заплан.
Западный 3-й переулок:  8, 10, 12, 255гар 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Западный 2-й переулок:  2, 226 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Западный 4-й переулок:  11, 13, 15 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Керченская:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Кишинёвская:  10 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Княжеская:  3, 3/5 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Королёва Академика:  45/1, 47/1, 51/1, 53/1 9:00
8 сентября		 20:00
8 сентября		 Заплан.
Косвенная:  5, 10 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 108 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Курская:  123, 123а, 125, 161, 161-1, 165 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Курская:  153, 167, 167б 22:00
8 сентября		 6:00
9 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Ланжероновская:  3, 5, 9 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Левитана:  30, 32, 36, 38, 40, 42, 67, 105, 108 9:00
8 сентября		 20:00
8 сентября		 Заплан.
Ленинградская:  19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  19, 20, 21, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 19, 20, 20А, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
14-я Линия (посёлок Котовского):  13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
22-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
23-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4, 6 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
24-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
32-я Линия (посёлок Котовского):  4 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
32-я Линия (посёлок Котовского):  1, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А 22:00
8 сентября		 6:00
9 сентября		 Заплан.
33-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3 22:00
8 сентября		 6:00
9 сентября		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 3-я Линия:  5, 5А, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15 9:00
8 сентября		 20:00
8 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 2-я Линия:  7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16 9:00
8 сентября		 20:00
8 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 1-я Линия:  7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1 9:00
8 сентября		 20:00
8 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  144/2, 144/4, 144/5, 146а, 146б, 146в, 146г, 146д 9:00
8 сентября		 20:00
8 сентября		 Заплан.
Марсельская:  2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 31 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Маршала Жукова:  89, 89а, 91 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Николаевская дорога:  130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Новосельского:  2 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Партизанская:  6 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Пастера:  4 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Пушкинская:  2 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Радиальная:  1, 2, 4 8:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Раскидайловская:  28, 30, 32, 34, 38 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Ростовская:  4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 89, 129 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Садовая:  4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Сегедская:  13, 15, 15Б, 17 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  66, 68, 70, 72, 72-1, 74, 76, 78, 84-1, 88 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Столбовая:  2, 2А, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Суперфосфатная:  1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Химическая:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12 8:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Чайковского переулок:  4, 6, 8, 10, 12 9:00
8 сентября		 18:00
8 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
8 сентября		 17:00
8 сентября		 Заплан.
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