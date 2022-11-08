Глава Одесской облвоенадминистрации продолжает посещать громады: что в Арцизе

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко с рабочим визитом посетил Арцизскую общину Болградского района.

Об этос сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

«В селе Надеждовка Максим Марченко побывал в лицее и яслях-садике, где дети учатся очно, ведь здесь укрытие оснащено всеми требованиями безопасности. А в Арцизской школе начальник Одесской ОВА проинспектировал ход работ по обустройству укрытия более чем на 350 школьников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Марченко провёл рабочее совещание с представителями Болградской районной военной администрации, Арцизского городского совета, депутатами и предпринимателями района и города.

Были обсуждены ключевые проблемы качественного водоснабжения в Арцизе, строительства очистных сооружений, чтобы избежать в дальнейшем подтопления территорий сёл, и оптимизации работы железнодорожных переездов во избежание образования пробок на автодорогах.

Как сообщала Одесса News, Максим Марченко 13 октября провёл совещание по результатам комплексной проверки специальной рабочей группы в Фонтанской громаде, которую он посещал с рабочим визитом в середине сентября.

Фото: ООВА/Facebook

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