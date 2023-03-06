Глава Одесской ОВА нашёл время для обсуждения проблем виноделия

5 марта начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко вместе с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александром Гайду принял участие в работе круглого стола на тему: «Современные проблемы виноградарства и виноделия Одесской области на пути к вступлению Украины в Европейский Союз в условиях военного положения».

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Ключевые темы, затронутые участниками встречи, это законодательные наработки для обеспечения дальнейшего развития виноградарства и виноделия Украины и бюджетная поддержка отечественной винодельческо-виноградарской отрасли, — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что для одесского региона важность этой отрасли трудно переоценить. Площади насаждений в области составляют почти 24 тысячи гектар, из них 9000 гектар столовых сортов винограда и 14 000 — технических сортов для производства вина, и это очень весомый показатель, который формирует тенденции рынка Украины, поскольку составляет почти 70% от общей площади насаждений.

Виноградарством в области занимаются 189 сельхозпредприятий. Ежегодный объём выращенного винограда в среднем составляет 260 тысяч тонн: 90 000 – столового винограда и 170 000 тонн – технического.

«Областная военная администрация уделяет большое внимание развитию виноградарско-винодельческой отрасли региона. Ведь благодаря виноградарству у нас от 5000 до 7 000 постоянных рабочих мест в сельской местности, а в сезонный период эта цифра удваивается. В винодельческой отрасли работает около 4500 человек. За последнее время в поддержку этого сектора АПК из областного бюджета направлено более 5 миллионов гривен. За счёт этих средств создан и ведётся Кадастр виноградников и разработана карта земель, пригодных для размещения новых плантаций виноградников, учитывающая целый ряд важных природных и почвенных факторов, способствующих долголетию и производительности будущих насаждений. Также специалистами отрасли продолжается работа над созданием в области региональной системы географических указаний и прорабатывается сеть контролируемых наименований территорий, что будет способствовать продвижению наших вин на европейский и мировой рынок вина» — сказал в своем выступлении Максим Марченко.

Как отмечают учёные из Института виноградарства и виноделия им.Таирова НААН — климат, наличие значительного количества лиманов и озёр, склоны которых рождают высокое качество виноградной лозы, сделали Одесщину центром виноделия. А наличие качественного вина, к слову, это важный показатель.

«Лоза – это экономический барометр достаточно высокой точности по определению уровня благополучия страны. Если поинтересоваться уровнем качества жизни людей в разных странах и в разное время, то прежде всего необходимо взять статистику площадей под виноградниками. Рост виноградных насаждений свидетельствует об экономической перспективе региона, страны и нации. Снижение указанного показателя является негативным трендом», — подчеркнула директор Института виноградарства и виноделия Ирина Ковалёва.

Заслушав выступления народных депутатов, членов Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике, ведущих учёных, экспертов, опытных производителей и переработчиков виноградной продукции, участники заседания круглого стола прописали в Резолюции реальные пути решения проблемных вопросов виноградарско-винодельческой отрасли и передали свои инициативы руководству страны.

Директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова сообщила, что аграрии почти перестали закладывать молодые посадки виноградников: сокращаются площади под виноградниками, а продолжительность жизни самих насаждений составляет 20-25 лет. Поэтому для их обновления и поддержки высокого уровня производительности необходимо ежегодно закладывать не менее 1000 гектаров молодых виноградников.

По оценке украинских и одесских, в том числе, виноделов, наибольшей налоговой нагрузкой для отечественных винодельческих предприятий является акцизный налог на 1 литр игристого вина. При этом в странах ЕС ставка акцизного налога на вина игристые является нулевой. Высокая налоговая нагрузка на виноградарско-винодельческую отрасль тоже является одним из факторов, тормозящих её развитие.

Ещё одним пунктом резолюции круглого стола стало предложение снизить налоговую нагрузку и привести в соответствие с европейским законодательством вопросы налогообложения вин тихих и игристых, а также отменить их маркировку марками акцизного налога.

«В результате законодательной и налоговой нагрузки на украинские предприятия, которой нет во многих винодельческих странах мира, отечественные производители винодельческой продукции находятся в затруднительном положении по сравнению с другими субъектами украинского и международных рынков. В странах ЕС вина виноградные натуральные (игристые и неигристые) не подлежат маркировке знаками акцизного налога, а сами они относятся к группе пищевых продуктов, а не к алкогольным напиткам», – отметил директор Корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко.

К актуальным вопросам в области виноградарства и виноделия было также отнесено упрощение процедуры оформления винодельческой продукции.

Как сообщала Одесса News, с 1 марта в Одесской области разрешено продавать алкоголь до 22 часов.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod