MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. Романтический концерт «Ей понравится…» состоится в Одесской филармонии

Романтический концерт «Ей понравится…» состоится в Одесской филармонии

46837187_2007221586050811_3026093421136707584_n-Cropped-1.jpg

12 марта в Одесской областной филармонии пройдёт романтический, весенний концерт Большого симфонического оркестра Андрея Чёрного «Ей понравится…».

Это один из самых романтичных вечеров сезона. Роскошная музыкальная программа в исполнении профессионального симфонического оркестра. Приятный отдых в атмосфере красоты и любимых мелодий.

В исполнении Большого симфонического оркестра Андрея Чёрного прозвучат трогательные мелодии, дарящие возвышенность и воодушевление. В исполнении признанных мастеров прозвучат безоговорочные хиты выдающихся певцов, коллективов и композиторов: Andrew Lloyd Webber, Beyoncé (Halo), Williams John Towner (Across the Stars), Hans Zimmer, Andrea Bocelli (Canto Della Terra), Brian Tyler (Form ) и другие эмоциональные композиции.

Хороший отдых и незабываемые впечатления – гарантированы!

Сделайте красивый подарок родным и любимым.

Билеты стоимостью от 200 гривен уже в продаже. Их можно купить здесь.

Очаровательных дам и их уважаемых спутников приглашают на красивый концерт к 16 часам.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 114

Смотрите также...

scroll to top