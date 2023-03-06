Романтический концерт «Ей понравится…» состоится в Одесской филармонии

12 марта в Одесской областной филармонии пройдёт романтический, весенний концерт Большого симфонического оркестра Андрея Чёрного «Ей понравится…».

Это один из самых романтичных вечеров сезона. Роскошная музыкальная программа в исполнении профессионального симфонического оркестра. Приятный отдых в атмосфере красоты и любимых мелодий.

В исполнении Большого симфонического оркестра Андрея Чёрного прозвучат трогательные мелодии, дарящие возвышенность и воодушевление. В исполнении признанных мастеров прозвучат безоговорочные хиты выдающихся певцов, коллективов и композиторов: Andrew Lloyd Webber, Beyoncé (Halo), Williams John Towner (Across the Stars), Hans Zimmer, Andrea Bocelli (Canto Della Terra), Brian Tyler (Form ) и другие эмоциональные композиции.

Хороший отдых и незабываемые впечатления – гарантированы!

Сделайте красивый подарок родным и любимым.

Билеты стоимостью от 200 гривен уже в продаже. Их можно купить здесь.

Очаровательных дам и их уважаемых спутников приглашают на красивый концерт к 16 часам.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod