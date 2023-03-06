Турция упорно работает над продлением «зернового соглашения»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара настойчиво работает над продлением сроков действия «зернового соглашения», позволяющего Украине экспортировать зерно из портов, заблокированных Россией после вторжения.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters, об этом министр сказал в своём выступлении на Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре.

«Мы упорно работаем над реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения», — сказал Чавушоглу, сообщив, что уже обсудил вопрос о продолжении действия соглашения с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Как информировала Одесса News , Черноморская зерновая инициатива, согласованная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила экспортировать зерно из трёх одесских портов — Одессы, Черноморска и Южного.

Соглашение было продлено в ноябре и его действие должно закончиться 18 марта 2023 года, если стороны не договорятся о продлении. Россия заявила, что согласится продлить «зерновое соглашение», только если будут учтены интересы её собственных сельхозпроизводителей.

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