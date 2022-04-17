Накануне Вербного воскресенья мэр Одессы Геннадий Труханов посетил один из хлебозаводов города.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, на заводе пекут пасхальные куличи, которые будут отправлены в Харьков — город, который уже длительное время находится под постоянным вражеским огнём.

Геннадий Труханов отметил, что благодаря героической стойкости Харькова, который принял на себя колоссальный удар, другие города Украины, в том числе и Одесса, сегодня защищены.

«Мы выражаем глубокие соболезнования тем, кто потерял родных и близких, переживаем за все разрушенные дома. Таким пасхальным подарком мы хотим ещё раз подчеркнуть, что Украина — едина. И вместе мы обязательно победим», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 30 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с представителями волонтёрских центров и организаций города.

Видео: «Одесса»

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