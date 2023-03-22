392-й день войны: Силы обороны отразили 114 атак врага на восточном участке фронта

Начались триста девяносто вторые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. В предыдущий боевой день подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак только на восточном участке фронта.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 22 марта.

«Российская Федерация продолжает вооружённую агрессию против Украины, не оставляет намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник ведёт наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях, на других – обороняется», — говорится в информации Генштаба.

Отмечается, что российский агрессор не перестаёт игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населённые пункты, объекты критической инфраструктуры. За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

Так, этой ночью, 22 марта, противник нанёс очередной массированный авиационный удар БпЛА «Шахед-136». По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вёл безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Весёлое, совершил артобстрелы ряда населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях противник совершал наступательные действия, однако успеха не имел. Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 над Одесской областью.

Одесская область, здание монастыря УПЦ после ракетного попадания 21.03.2023

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

На главном фото морской пехотинец 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, сдерживающей нашествие русской орды в Донецкой области.

Фото: Генштаб, Главнокомандующий, ВМС ВСУ/Facebook

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