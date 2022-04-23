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В Одессе ночь прошла спокойно

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Вечер и ночь в Одессе и области прошли без обстрелов, хотя и с сигналами воздушной тревоги.

Об это  сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

«Силы обороны полностью контролируют ситуацию», — констатировал Братчук.

Спикер ООВА отметил, что враг старается активизировать воздушную разведку. Но противовоздушные силы хорошо проводят свою работу.

В регионе идёт контрдиверсионная операция, — подчеркнул Братчук.

«Соблюдайте правила безопасности и не ведитесь на возможные провокации во время Пасхальных богослужений», — резюмировал спикер.

Как сообщала Одесса News, 22 апреля — 58-й день российского военного вторжения в Украину — завершился уничтожением на юге страны 9 единиц вражеской техники, в т.ч. 3 РСЗО, и гибелью 38 российских военных.

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