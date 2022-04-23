Чем завершился 58-й день войны на юге Украины

22 апреля — 58-й день российского военного вторжения в Украину — завершился уничтожением 9 единиц вражеской техники, в т.ч. 3 РСЗО, и гибелью 38 российских военных.

Об этом Оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

По его данным, ситуация в Херсонской и Николаевской областях остаётся стабильно напряжённой. Войска России продолжают оборонительные действия по занятому рубежу. Интенсивность обстрелов позиций украинских защитников остаётся высокой.

Силами охраны и обороны юга продолжается ведение боевых действий по всей линии огня.

«Наши подразделения и силы авиации в течение суток нанесли поражение 19 целям противника. Общие потери врага за сутки составляют 38 рашистов и 9 единиц техники», — сообщают в командовании.

В частности, в районе Александровки украинские защитники уничтожили три бронированных «Тигра», возле Молодецкого — три системы реактивного залпового огня, а также беспилотники-разведчики.

Учитывая вероятность активизации диверсионных элементов накануне праздничных дней, силы охраны и обороны юга приняли меры для усиления контрдиверсионной работы.

Как сообщала Одесса News, в одном из своих последних видеообращений к украинцам Президент Зеленский сказал, что «на юге и востоке нашей страны оккупанты продолжают делать всё, чтобы были основания для них говорить хотя бы о каких-то победах. Они накапливают силы, загоняют на нашу землю новые батальонные тактические группы. Пытаются даже начать так называемую мобилизацию в оккупированных районах Украины. Ни один из этих шагов не поможет России в войне против нашего государства. Они могут только оттягивать неизбежное – время, когда захватчикам придётся уйти с нашей территории».

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