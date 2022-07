The Rolling Stones выступила в Вене с двумя украинскими хоровыми коллективами

Британская рок-группа The Rolling Stones во время своего концерта в Вене (Австрия) спела свой хит You Can’t Always Get What You Want вместе с украинскими артистами – на одну сцену со знаменитостями вышел детский хор «Дзвіночок» и женский хор «Вогник».

Об этом сообщает ГОРДОН со ссылкой на сайт музыкального издания Rolling Stone. Соответствующие снимки обнародованы на странице британской рок-группы в Instagram. Видео их выступления опубликовано 16 июля на YouTube-канале Matt Lee.

В публикации Rolling Stone отмечается, что украинские артисты специально приехали в Вену из Киева ради совместного выступления.

«Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь сегодня вечером», – представил украинских артистов публике фронтмен группы Мик Джаггер.

Для справки. Группа The Rolling Stones была основана 12 июля 1962 года.

