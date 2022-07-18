По Одесской области нанесён ракетный удар тремя самолётами Су-35

По Одесской области 18 июля в 11.00 нанесён ракетный удар тремя самолётами Су-35 из акватории Черного моря.

Выпущено 4 ракеты воздушного базирования, — сообщает спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на информацию Оперативного командования «Юг» ВСУ.

«Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара. Ещё одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, хотя мост и не функционирует. Пострадавших нет», — говорится в cообщении.

Как сообщала Одесса News, 16 июля утром Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал на месте попадания российской ракеты Х-101, пущенной с самолёта Ту-95 по направлению из Ставрополья.

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