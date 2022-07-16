Мэр Одессы 16 июля побывал на месте попадания вражеской ракеты (фото и видео)

16 июля утром Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал на месте попадания российской ракеты Х-101, пущенной с самолёта Ту-95 по направлению из Ставрополья.

Об этом информирует официальный сайт «Одесса» городского совета.

«Сегодня утром варвары нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы. С первой минуты подразделения муниципальной службы спасения, спасательно-водолазная служба совместно с подразделениями ГСЧС приступили к тушению пожара, дым от которого виден далеко за пределами Одессы. По данным на эту минуту, жертв и пострадавших нет», — прокомментировал ракетный удар Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Одесса News сообщала сегодня, что ракета попала в склад производственно-торговой компании, в результате чего возник пожар ориентировочно на площади 1000 кв. метров.

Фото: Суспiльне Одеса, «Одесса»

Видео «Одесса»

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