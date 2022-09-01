Из-за обстрелов отключился 5-й энергоблок ЗАЭС, группа МАГАТЭ не может попасть на АЭС

В захваченном Энергодаре в результате миномётных обстрелов российскими войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Об этом сообщает в Энергоатом.

«Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного миномётного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок», — говорится в сообщении.

Также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

«Уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции», — написали в Энергоатоме.

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.

Украинский персонал станции делаёт всё возможное для ликвидации повреждений её инфраструктуры, отметили в Энергоатоме.

31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожье, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию ​​в оккупированном Энергодаре. «Колонна, в которой находятся члены миссии МАГАТЭ, вынуждена была приостановить движение из-за обстрелов и сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке», — написал сегодня спикер Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

Как сообщала Одесса News, 25 августа дважды отключалась последняя линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, в результате от сети отключились последние два работающих энергоблока станции.

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