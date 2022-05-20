Российская ракета, запущенная в Одесскую область, попала в пляжный туалет

По Одесской области нанесён очередной ракетный удар с применением авиации.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в Facebook.

«Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались «замочить в сортире» очаг нацизма. Разрушен пляжный туалет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно, «кроме безнадёжно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет».

Как сообщала Одесса News, текущая оперативная обстановка на юге Украины характеризуется как стабильно напряжённая.

Фото иллюстративное

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