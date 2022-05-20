20 мая вместо ВНО началась регистрация абитуриентов в мультипредметном тесте

Сегодня, 20 мая, начинается регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте, который в этом году заменяет ВНО.

Об этом в Telegram напомнил министр образования и науки Сергей Шкарлетт и объяснил, как подтвердить участие в НМТ.

«До 7 июня (включительно) продлится этап подтверждения участия в основной сессии НМТ, который будет осуществляться через информационную страницу: с 20 мая по 7 июня; с 21 июня по 7 июля. Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не смогут подтвердить своё участие в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования», — написал Шкарлет.

Он отметил, что только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будут указаны дата, время и место проведения НМТ.

Для тех, кто не сможет поучаствовать в основной сессии, будут проведены: дополнительная сессия – с 16 по 20 августа 2022 года; специальная сессия – с 12 по 16 сентября 2022 года.

Результаты основной сессии будут размещены на информационных страницах до 12 августа 2022 года.

Украинским центром оценки качества образования опубликован календарь проведения НМТ, с которым можно ознакомиться на иллюстрации.

Министр призвал внимательнее отнестись к выбору населённого пункта, ведь эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.

Если вы не знаете ваши логин и пароль для входа на информационную страницу, вы можете позвонить на специальную «горячую линию» Украинского центра оценки качества образования и узнать нужную информацию.

Телефоны «горячей линии»: +38 068 142 05 95, +38 066 680 55 28, +38 068 146 02 21, +38 095 523 46 47.

Потенциальные участники НМТ, ещё не получившие или потерявшие свои логин и пароль для доступа к информационной странице, могут воспользоваться дополнительно созданным специальным сервисом «Получение доступа к Информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022».

Продолжительность НМТ увеличена с 90 до 120 минут.

Министр образования и науки Украины обратился к главам МОН стран Европейского Союза, Великобритании, Ирландии с просьбой организовать мультипредметный тест для украинских выпускников, находящихся на территориях этих государств.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.