В Одессе создано новое образовательное пространство «CreatED»: для кого и зачем

15 декабря в Одессе открылось новое образовательное пространство — «CreatED».

Как сообщается на официальном сайте города, инициатором проекта выступил Департамент образования и науки Одесского городского совета.

Как отметила директор Департамента Елена Буйневич, в первую очередь, это пространство задумывалось как многофункциональный хаб для совместной работы и саморазвития специалистов. Также современное помещение на ул. Канатной станет базой для встреч и реализации инициатив Парламента старшеклассников.

«У нас есть хорошая практика — обсуждать свои проблемы достаточно открыто и находить пути их решения. Это пространство именно для этого. Для тренингов, встреч, мастер-классов, консультаций, обмена информацией и новациями с коллегами из других городов и стран. Здесь есть всё необходимое для этого. А главное — пространство наполнено соответствующей атмосферой, которая вдохновляет на развитие», — рассказала Елена Буйневич.

В первый же день работы «CreatED» здесь состоялся телемост «Освіта Youth», в котором приняли участие молодые специалисты и руководители учебных учреждений, а также директора департаментов образования Одессы, Винницы, Ивано-Франковска и Кривого Рога.

К обсуждению проблем молодых учителей присоединился Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Работа проводилась в группах, каждой из которых было предложено очертить круг проблем, согласно своей компетенции, и предложить пути их решения. Мэр Одессы принял участие в работе объединённой группы, куда вошли представители Одесского педагогического университета и местных советов.

«В своей группе мы подняли вопрос подготовки профессиональных кадров, нехватки практических навыков и мотивации молодых специалистов идти работать в школы. Такая проблема есть. К примеру, в Одессе на сегодняшний день в учреждениях образования свободны более 400 вакансий», – отметил Геннадий Труханов.

Одним из путей решения, предложенных сегодня, может стать развитие договорных отношений муниципалитета с учебными заведениями, которые готовят педагогов, так называемый муниципальный заказ. Обязательством выпускника станет отработка в течение оговоренного времени оплаченного из бюджета города контракта в муниципальных учреждениях образования.

Городской голова отметил, что «CreatED» — это пространство, где появилась прекрасная возможность обсуждения различных мнений, что должно способствовать выбору наиболее конструктивных решений проблемных вопросов.

Фото: «Одесса»

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